法洛氏四合症 亞大醫院救命
罹患先天性心臟病「法洛氏四合症」的16歲張姓學生，多年來接受過多次手術，原以為病情已穩定，未料日前又發現體力變差、甚至上體育課時差點暈厥，就醫檢查發現是心房撲動導致，考量他下腔靜脈阻塞，醫療團隊施行經皮穿刺肝臟靜脈進入心房電燒，成功截斷心律不整迴路，重拾健康。
亞洲大學附屬醫院心律不整醫療團隊醫師莊傑貿指出，張姓少年為了能與同學一般正常活動，多年來接受多次手術，去年術後終於能正常跑跳，未料日前又出現心悸、昏厥及暈眩症狀，再度就醫。
莊傑貿表示，經導管電燒手術通常是經通暢的下腔靜脈系統進入人體，但張生鼠蹊部血管已因多次手術被破壞，決定改從左鎖骨下靜脈進入、配合X光指引經皮肝臟靜脈穿刺進入右心房，5秒鐘就燒斷其心房撲動迴路，目前亞洲國家仍無經肝電燒治療的成功報告，此案例將投稿至國際期刊。
莊傑貿指出，「法洛氏四合症」屬於發紺型先天性心臟病，其合併有肺動脈狹窄、心室中膈缺損、主動脈跨於心室中膈上方及右心室肥大4種異常，約10萬名新生兒可能有62人發生，通常會採階段性開刀方式治療，但術後需長期追蹤，以張生來說，就曾接受過肺動脈瓣置換術等多次手術，但因仍有心律不整情況，需再次接受電燒治療。
(中國時報)
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