東京電力 投資台南30億綠電

2019年01月25日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

Google23日宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，將購買1千萬瓦再生能源電力，台南市長黃偉哲指出，這無疑是肯定過去歷任市長推動綠能的用心，24日更宣布日本東京電力公司也將跨海投資30億綠能發電，首站選在沙崙綠能科學城，顯見台南推動綠能成果，獲國際認同。

台南擁有全國日照時數最長的先天優勢，加上太陽光電上中下游產業鏈發展完整，黃偉哲說，Google投資台南，除了是Google在亞洲採購的第一個綠電，也肯定過去歷任市長對於推動綠能的用心。

黃偉哲表示，台南持續推動綠能再生能源，不管是從屋頂、在低利用農地或其他方式，Google選擇台南原因之一，就是肯定台南魚塭養殖池也可循環利用發電，將來台南滯洪池也會考慮設置太陽能板，既可發揮治水成效兼能發電，這是綠色循環經濟的另一個新的體現。

他強調，很高興這樣的概念被國際認同，今後會更堅定推動循環經濟，包括電業和漁業、電業和農業，和平共存。他也提到前市長賴清德眼光遠，任內推動陽光電城政策，催生沙崙綠能科學城建設，才能吸引Google與東京電力首選台南，前人種樹、後人乘涼。

東京電力是日本最大的電力公司，整起投資案預計年後拍板定案，投資金額效益達30億元，沙崙綠能科學城是東京電力跨足海外新能源的首站，將透過與在地企業及學研單位合作，打造「電網+再生能源」全新供電方案。

(中國時報)