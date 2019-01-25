鳳梨保險數據失算 農友不埋單
農委會金融局與屏東縣政府合作推動鳳梨保險，不過以「區域收穫型」規畫設計的保單不符合農民所需，農民投保意願不高。農民直言，區域收穫型保單引用的產量數據缺乏科學統計，應該以科學的氣候數據為標準，才能真正幫到農民。
屏東鳳梨產量占全國3成以上，鳳梨保險初步以區域收穫型來設計，針對主產區內埔、高樹、萬巒、長治、新埤、枋寮6鄉，以其5年平均產量當基準，農民可選擇90％或95％保障收穫量，若平均產量低於保證收穫量時就會理賠，由新光人壽承保。
高樹鄉農會理事長洪華進說，區域收穫型保單以6鄉5年平均產量為基準，數據為1公頃1年產量5萬1000多公斤。他質疑這個統計數據只包含拍賣市場和外銷，沒登錄的農田，及宅配、路邊販售都未加進去，數字並不科學已經失真。
他說，鳳梨的作物特性是會「延持性災損」，大風大雨過後外表好像看不出有損壞，但幾個月後，就開始整株變紅，或有壞果、病蟲害的狀況。因此過去鳳梨很少有災害補助的情形，因為損害出現時早已過了申請期。
洪華進贊成鳳梨保險，對農民多一分保障，不過他建議還是要以氣象局的雨量、風速等相關氣候數字做為理賠基準，才有科學根據，對農民才有實質幫助。也有農民表示，農民栽種技術本來就有好有壞，區域收穫型保單對技術好的農民反而不利。
縣府農業處長黃國榮說，農業保單分為天氣指數型、區域收穫型、災害連動型，鳳梨保險由農金局主導規畫，縣府曾建議納入天氣指數。新保險推出時，農民本多會觀望，縣府已持續在農會、產銷班、合作社宣導，也會蒐集相關資料，做為下年度設計保單時的參考，爭取更多農民權益。
(中國時報)
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