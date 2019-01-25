義氣回報 吳接農業觀光大使

2019年01月25日 04:11 中國時報 范振和 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

以「愛江山更愛美人」一曲爆紅的吳蕚洋，跨年現場與原唱李麗芬合上演跨世紀合體，創下當天轉播最高收視率，花蓮縣政府看上他的高人氣，以及致力推廣蜂蜜檸檬的決心，邀請在花蓮任職的吳蕚洋擔任今年農業觀光大使，為花蓮年貨大街代言，他謙虛說，他們（縣府）不嫌棄，我不能沒有義氣。

吳蕚洋參選本屆台北市長期間，積極推廣蜂蜜檸檬好療效，雖沒順利選上，卻成功將「蜂蜜檸檬」、「愛江山更愛美人」成為網路熱搜名單，花蓮縣長徐榛蔚24日在農業處年貨宣傳會上，正式授證吳蕚洋為農業觀光大使。

吳蕚洋受訪指出，自己在花蓮工作4年了，縣府員工對他不嫌棄，他也不能沒有義氣，尤其像花蓮這樣好山、好水、好空氣的地方，在台灣已經不多了，應該多多來花蓮，珍惜這個地方，現場也發表了他為花蓮設計的打油詩「歡迎來花蓮，大家結好緣，好山和好水，水果香又甜」，歡迎大家來花蓮結好緣。

擔任花蓮觀光大使的還有日前授證的前行政院長張善政。觀光處長唐玉書指出，觀光大使皆由與花蓮有連結的名人擔任，以在地人帶路的模式，每周在個人網路平台發布至少1篇花蓮各面向的貼文，或直接擔任活動代言人，將觀光觸角蔓延到更深更廣。

(中國時報)