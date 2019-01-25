法國甜點大師 健行科大授課

2019年01月25日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

健行科技大學餐旅管理系邀來法國菲尼斯泰爾省工藝商會法式甜點大師，在本月23日至25日樓舉辦法式烘焙與甜點研習，讓學生學習可頌及布列塔尼奶油派、擺盤、馬卡龍等經典法式甜點，研習成果也將延展為今年5月好棒盃全國公開賽的比賽內容。

校方表示，這場法式烘焙與甜點研習邀請到菲尼斯泰爾省退休麵包師協會會長、布魯維揚麵包節創辦人亞蘭卡慕斯(Alain CAMUS) ，和菲尼斯泰爾省工藝學院糕點大師吉爾布黑爾 (Gilles BUREL)，傳授學生最正統的法式甜點作法，課程內容包括製作可頌及布列塔尼奶油派、經典及擺盤巴黎布雷斯特，以及法式榛果蛋糕、果仁糖和馬卡龍的烘焙研習。

吉爾布黑爾在開場時表示，希望這一次的研習亦可以促進桃園與巴黎之間的友好與關係，曾在法國藍帶廚藝學院學習的蘇芳賢也在旁協助解說，幫助學生了解食材和做法，亞蘭卡慕斯也將他從祖父身上傳承的技術與耐心傳授給學生們，在場學生也十分踴躍發問。

健行科大餐旅系主任楊舒涵表示，這次特別邀請到法國師傅教授法式麵包和甜點，主要是希望此研習成果能成為今年5月份好棒盃全國公開賽的比賽內容，在國際賽事中增加「可頌麵包」與「巴黎布雷斯特」2項比賽，為此兩位法國師傅也趁這次來台，特別與系上共同協商好棒盃簡章細節，並設定評分項目，替學生增加國際新知與視野。

(中國時報)