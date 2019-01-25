法國甜點大師 健行科大授課
健行科技大學餐旅管理系邀來法國菲尼斯泰爾省工藝商會法式甜點大師，在本月23日至25日樓舉辦法式烘焙與甜點研習，讓學生學習可頌及布列塔尼奶油派、擺盤、馬卡龍等經典法式甜點，研習成果也將延展為今年5月好棒盃全國公開賽的比賽內容。
校方表示，這場法式烘焙與甜點研習邀請到菲尼斯泰爾省退休麵包師協會會長、布魯維揚麵包節創辦人亞蘭卡慕斯(Alain CAMUS) ，和菲尼斯泰爾省工藝學院糕點大師吉爾布黑爾 (Gilles BUREL)，傳授學生最正統的法式甜點作法，課程內容包括製作可頌及布列塔尼奶油派、經典及擺盤巴黎布雷斯特，以及法式榛果蛋糕、果仁糖和馬卡龍的烘焙研習。
吉爾布黑爾在開場時表示，希望這一次的研習亦可以促進桃園與巴黎之間的友好與關係，曾在法國藍帶廚藝學院學習的蘇芳賢也在旁協助解說，幫助學生了解食材和做法，亞蘭卡慕斯也將他從祖父身上傳承的技術與耐心傳授給學生們，在場學生也十分踴躍發問。
健行科大餐旅系主任楊舒涵表示，這次特別邀請到法國師傅教授法式麵包和甜點，主要是希望此研習成果能成為今年5月份好棒盃全國公開賽的比賽內容，在國際賽事中增加「可頌麵包」與「巴黎布雷斯特」2項比賽，為此兩位法國師傅也趁這次來台，特別與系上共同協商好棒盃簡章細節，並設定評分項目，替學生增加國際新知與視野。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。