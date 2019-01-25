二林工商巧手 把牆壁刷出星空
「刷」出自信！國立二林工商裝潢技術科漆作組學生，發揮所學將專業教室的牆壁當畫布，繪製長達9公尺的梵谷名畫《星空》，作品完成，參與的學生不僅有成就感，自信心也提昇，他們還期許能成為專業的漆作職人，在職場擁有自己的天空。
校長鄭玉珠表示，二林工商以偏鄉子弟的就業導向為目標，3年前量身設計成立產業界需求高的裝潢技術科，在科主任的穿針引線下，已媒合多家建築及室內設計廠商提供三年級學生1/2實習機會，學生做中學，累積實力與經驗，未來將可與職場無縫接軌。
科主任黃晨琬表示，裝潢技術科循序漸進的教學，一年級體驗木作、漆作及泥作技術，二年級則選擇專長培訓，三年級便投入職場實習。
梵谷的《星空》是由二年級漆作專長的學生利雙誼提案設計，過程除和老師討論施工流程，業界創作團隊的國手也加入指導，學生每人負責1至2色調色定色，再由負責的學生上色，他們分別扮演設計師、監工與職人，分工合作完成。
利雙誼說，小學時曾用蠟筆畫過梵谷的《星空》，這次想要挑戰高難度的漆作，施工前聽取老師建議，期間更學習到完整設計施工流程，同學們互相幫忙直到作品呈現。參與創作的學生們表示，要學習的地方還很多，會不斷努力，希望日後還有其他作品在校園出現 。
(中國時報)
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