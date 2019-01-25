阿里山檜木列車旅遊 搶票囉！
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出「檜來嘉驛」檜木列車遊程，有套裝遊程、體驗搭乘活動，26日起至3月31日每周六、日，柴油檜木列車或雙周1次柴油附掛蒸汽機關車行駛嘉義與北門站，即日起網路預約購票，買票附贈紀念品。
林鐵文資處長黃妙修說，檜木列車遊程啟動Shay蒸汽火車頭，直立式汽缸縮短車身的長度、傘形齒輪改變傳動方向，在全球蒸汽機車頭中很罕見，適合阿里山林鐵又彎又陡的登山路線，林鐵也是全球唯一762軌距還保有Shay蒸汽火車頭的鐵道，檜木車廂是仿造1925年日本皇室專用貴賓車，飄散淡淡檜木香氣。
套裝遊程參觀景點包括車庫園區小火車、檜意森活村、北門驛，以及未正式開放的百年嘉義製材所、地下動力遺構、全台僅有的百年乾燥室，有專人導覽解說。
買套裝遊程票贈送紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅，Q版鳥居造隧道是日據時期木構造隧道工法，現已相當罕見，有玩又有紀念禮物，CP值高。
即日起開放套裝行程網路訂票，每周六、日10時、13時各1車次，每車次限60人，柴油列車每人售價300元、附掛蒸汽機關車每人350元。
搭乘體驗則當日於嘉義站及北門站現場購票，每日各往返3車次（嘉義11時、14時、15時發車，北門10時40分、13時40分、15時40分發車），每車次限額120人，單程柴油列車每人售價100元、附掛蒸汽機關車150元，均有專屬紀念車票。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。