南投婚宴業者 送暖到澎湖
感念與澎湖的一段情，南投「澎湖灣時尚婚宴會館」郭春桂關心家扶中心孩童，一連3天舉辦愛心圍爐餐會送暖到澎湖，受助家庭上百人吃大餐、領紅包、好歡喜。
郭春桂年輕出外打拚，遺憾小孩從小不在身邊而留在澎湖長大，所以經營草屯鎮時尚婚宴會館特地命名「澎湖灣」，紀念人生歲月。
如今事業有成，郭春桂積極回饋鄉里，最關心偏鄉離島弱勢家庭，趁著歲末年關獻上滿滿的祝福，於23日起接連走訪澎湖、金門、南投3地舉辦寒冬送暖愛心圍爐餐會活動，分享人間大愛。
第1場澎湖場邀請澎湖家扶中心受助家庭上百人同享豐盛美味的圍爐年菜及壓歲紅包，現場更巧心安排了「愛要大聲說出來」活動，引領小朋友們踴躍地表達內心對家人感激與善心人士愛心，寒冬暖流團聚氣氛洋溢著。
郭春桂表示，有錢出錢、有力出力來回饋鄉里，希望拋磚引玉號召更多人一起行善關懷社會公益，幫助弱勢家庭孩子平安長大走向光明，勇敢實現人生夢想。
澎湖家扶中心主委顏瑞爵好感激，感謝社會不斷湧入的愛心溫暖著每一個扶助家庭的孩子，這股正能量正是孕育了愛的種子生根發芽、開花結果，感念人間處處有溫馨，散播幸福傳送著愛。
(中國時報)
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