遊民偷燒烤店被逮 老闆請吃飯
宜蘭市一家燒烤店本月19日遭闖空門，雖然只損失200多元的零錢，但警方仍積極偵辦，並在22日逮捕涉嫌多起竊案的羅姓嫌犯，但最讓人訝異的是，失竊的店家得知竊嫌是居無定所的遊民後，不僅不追究、求償，還大器地表示，如果羅姓男子以後肚子餓沒錢吃飯，可到店裡享用免費餐飲招待，同時也祝福他早日找到穩定的工作，回歸正常生活。
宜蘭警分局新民派出所在19日傍晚5點多接獲店家報案，指店內遭竊，警方經調閱店家所提供的監視器影像後，隨即認出竊嫌就是轄內的治安顧慮人口，並在22日循線追查將37歲的羅姓竊嫌帶回派出所說明，羅嫌對犯行坦承不諱，警方在完成偵訊後依竊盜罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。
店家在得知羅姓竊嫌是居無定所、也沒有固定工作的遊民後，不禁動了惻隱之心，除表示不會追究、求償，更大方地表示，願意免費提供吃食給羅某，希望能鼓勵他盡快找到工作，過安定的生活。
(中國時報)
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