九份停車場亂喊價 開罰

2019年01月25日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

九份觀光享譽國際，停車問題卻是觀光客的夢魘，日前有民眾投訴店家告知一次收費200元，事後結帳變成一小時200元，新北交通局24日前往稽查，針對業者未明確訂定收費標準開罰1萬5000元，也將在春節期間與警方合作加強稽查，確保民眾停車權益。

某婦女19日與家人到九份玩樂，與在地停車場業者講好是「一次200元」，不過結束取車時卻變「一小時200元」，她雖不滿但因自己懷有身孕，擔心惹事只好索性付了600元了事。

新北市交通局獲報前往稽查，發現業者確實沒有明訂明確收費標準，針對違規業者蒐證確認，當場依《停車場法》處以最高1萬5000元罰鍰。

交通局停車管理科長吳政諺表示，私人停車場無法限制業者訂價上限，全靠自由市場競爭，大部分業者價格平日約每次200元左右，假日則是一小時200元，不過經營相關行業，就必須依法明訂停車費率，且要有清楚的標示。

吳政諺說，九份地區觀光人潮眾多，農曆春節前交通局併同警察局瑞芳分局等單位針對九份老街周邊私人停車場業者辦理聯合稽查，針對停車場經營、停車費率標示、違規攬客部分蒐證及勸導，確保民眾停車權益。

(中國時報)