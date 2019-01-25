品嘗柑桔賞茶花 豬事大桔

2019年01月25日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣素有柑桔故鄉美稱，今年產量雖較去年掉了2成，總收成仍相當可觀，縣長楊文科為吸引買氣，向竹科園區、工業區等大廠力銷，確保農友收益，更想出將柑桔與縣花「茶花」結合的點子，盼能刺激觀光，柑桔、花農都能賺錢。

縣府農業處長邱世昌24日與峨眉鄉農會總幹事郭素玉等人，共同促銷竹縣柑桔，縣府將於26、27日在縣府前廣場舉辦「2019年新竹縣柑桔的故鄉-柑桔產業行銷暨茶花藝術展示展售活動」，要趕上春節前這波送禮潮。

「大桔大利，春節送禮首選！」縣府農業處表示，產銷活動當天除了有各品種的柑桔展售，還搭配茶花藝術展，適逢春節將至，邀請國宴主廚張世耿，指導如何用柑桔做年菜料理。

此外，26日及27日個將安排限量贈茶花苗活動，每場次100顆送完為止，另有討桔利，來闖關、豬事大桔三重奏、柑桔酥免費品嘗、新年紅包袋發放、滿斤送好禮，現場消費柑桔達20斤，還有機會贏回泰國來回機票。

邱世昌指出，新竹縣素有「柑桔故鄉」美稱其來有自，在氣候與土壤方面皆利於柑桔生長，竹縣栽種面積就高達2348公頃，產地包含芎林、峨眉、北埔、寶山、橫山、新埔等地，品種有椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑。

去年11月起，竹縣柑桔陸續熟成，農友開始採果，總量高達2萬4315公噸，價格維持穩定。

(中國時報)