中科接水湳 豎琴橋成新地標
台中市中科路銜接水湳經貿園區40M-11號道路工程，連接中科及水湳經貿園區，透過空中匝道立體交叉將車輛分流，採景觀斜張橋設計預計今年11月完工。台中市建設局長陳大田說，工程將可改善環中路、黎明路及中清路口交通壅塞問題，有如豎琴般唯美的跨橋，將成台中新地標。
陳大田等人前往視察水湳側路橋施工情形，他指出，工程完工後，將可改善受到國道1號、環中路及筏子溪阻隔的交通瓶頸路段，更可分散市中心往返清水、龍井、沙鹿、大雅等地區車流。
建設局表示，水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程，西起中科園區內的中科路，往東高架跨越80公尺寬的環中路地下道後，進入水湳經貿園區40M-11計畫道路，總長552公尺，工程費約9億362萬元。該工程因經費龐大、銜接方式及法令限制等因素，多年來均無法定案，104年初才決議採高架橋跨越台74線方式辦理，中央及地方取得共識。
工程橋梁位在原台中縣市交界處，是中科與水湳經貿園區進出門戶，規畫採單塔對稱斜張橋設計；主塔為A字型、風格簡潔，橋索面採扇狀式雙索面系統，為豎琴式與輻射式混合體，完工後將成為景觀橋地標。
(中國時報)
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