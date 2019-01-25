國際蘭展 全票買1送1

2019年01月25日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

2019台灣國際蘭展將於3月2日在台南市後壁區蘭花生物科技園區登場，繼去年以「蘭亭集序」為主題的展出深受好評，今年以「蘭境閱讀台南」發想，以蘭花呈現台南古都400年來歷史場景，精彩可期，主辦單位也釋出利多，即日起到2月11日透過超商及網路購票，均能享有全票買一送一優惠。

自2005年開始迄今，台灣國際蘭展已邁入第15年，隨著台灣蘭花產業發展，已與世界蘭展、東京蘭展並列為全球3大蘭展之一，不僅展出有看頭，也帶入訂單，創造許多商機。

由於明年2020蘭展在台灣舉辦，這次台灣蘭展也設有世界蘭展特展區替活動暖身，競賽館已經有超過1200株蘭花報名競艷，商務館也有20多國買家將前來洽談生意，主題展區將會以蘭花重現熱蘭遮城，也把四草綠色隧道搬入展場，讓人期待。

春節將至，主辦單位也祭出優惠，台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，即日起上網或到全家、7-11購票都享有買一送一優惠，2月11後則恢復一般價格，另外趕上行動支付潮流，屆時持悠遊卡、一卡通、Apple Pay、Samsung Pay現場購票也享有優惠及快速進場福利。

(中國時報)