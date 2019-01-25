國際蘭展 全票買1送1
2019台灣國際蘭展將於3月2日在台南市後壁區蘭花生物科技園區登場，繼去年以「蘭亭集序」為主題的展出深受好評，今年以「蘭境閱讀台南」發想，以蘭花呈現台南古都400年來歷史場景，精彩可期，主辦單位也釋出利多，即日起到2月11日透過超商及網路購票，均能享有全票買一送一優惠。
自2005年開始迄今，台灣國際蘭展已邁入第15年，隨著台灣蘭花產業發展，已與世界蘭展、東京蘭展並列為全球3大蘭展之一，不僅展出有看頭，也帶入訂單，創造許多商機。
由於明年2020蘭展在台灣舉辦，這次台灣蘭展也設有世界蘭展特展區替活動暖身，競賽館已經有超過1200株蘭花報名競艷，商務館也有20多國買家將前來洽談生意，主題展區將會以蘭花重現熱蘭遮城，也把四草綠色隧道搬入展場，讓人期待。
春節將至，主辦單位也祭出優惠，台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，即日起上網或到全家、7-11購票都享有買一送一優惠，2月11後則恢復一般價格，另外趕上行動支付潮流，屆時持悠遊卡、一卡通、Apple Pay、Samsung Pay現場購票也享有優惠及快速進場福利。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。