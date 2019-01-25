雄二監懇親會 拍貼機受歡迎

2019年01月25日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

迎接金豬年，高雄第二監獄於24日舉辦春節懇親會，分為上、下午場次，由253名收容人及528名家屬共同參與面對面懇親會，其中包括3名死刑犯，因慶富詐貸案遭羈押的董座陳慶男，不符懇親資格，獨自在牢房裡休息。

高二監辛典獄長孟南表示，這次特別利用春節懇親的機會，租賃「拍貼機」並委請廠商專業攝影人員，免費為收容人及家屬拍攝「親友合照」，1張贈與家屬，另1張交由收容人保存，希望串起家人間彼此不間斷的思念，穩定收容人在監服刑的思鄉情。

高雄二監副典獄長吳照明說，參加懇親會的被告和收容人資格是須入所滿6個月，且1年內無違規紀錄，因慶富詐貸案遭羈押的董座陳慶男，2次羈押高雄看守所，每次時間均未滿6個月，不符此次春節懇親資格，因此獨自在牢房裡休息，家人平日可以申請接見。

(中國時報)