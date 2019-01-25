雄二監懇親會 拍貼機受歡迎
迎接金豬年，高雄第二監獄於24日舉辦春節懇親會，分為上、下午場次，由253名收容人及528名家屬共同參與面對面懇親會，其中包括3名死刑犯，因慶富詐貸案遭羈押的董座陳慶男，不符懇親資格，獨自在牢房裡休息。
高二監辛典獄長孟南表示，這次特別利用春節懇親的機會，租賃「拍貼機」並委請廠商專業攝影人員，免費為收容人及家屬拍攝「親友合照」，1張贈與家屬，另1張交由收容人保存，希望串起家人間彼此不間斷的思念，穩定收容人在監服刑的思鄉情。
高雄二監副典獄長吳照明說，參加懇親會的被告和收容人資格是須入所滿6個月，且1年內無違規紀錄，因慶富詐貸案遭羈押的董座陳慶男，2次羈押高雄看守所，每次時間均未滿6個月，不符此次春節懇親資格，因此獨自在牢房裡休息，家人平日可以申請接見。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。