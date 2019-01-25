花蓮港濱綠廊道 風箏美麗壓軸

2019年01月25日 04:11 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

花蓮港濱綠廊道公共藝術系列作品，最後一件由台韓藝術家攜手創作的〈風箏〉，目前進行焊裝作業，完工後將是綠廊道最美麗的壓軸！

目前鋪陳在花蓮港濱綠廊道的作品分別是，上山的〈鄉愁之錨〉、侯泰安〈驚囍花蓮港〉、宋政偉〈回〉、林滿津〈鬆鬆鬆-333〉、馬筱媛〈Q-DAY-DAY〉、楊正端〈自由飛翔〉、〈愛相隨〉、〈青鳥〉，最後一件作品〈風箏〉近日內將安裝。

接受台灣港務花蓮分公司委託承辦的維納斯藝廊主人林滿津昨天說，〈風箏〉長124公分、寬319公分、高319公分，總重2.4公噸，由143片耐候鋼材組成，每片鋼板厚度16公釐，這是綠廊道作品中，最後也是唯一跨國合作的創作。

〈風箏〉底座回收利用下水道工程用的安全護管，考量多元、國際化，〈風箏〉新舊材料併用，由韓國籍的藝術家景熙準、台灣籍的潘貞如，合力創作完成，藝術工作者侯泰安協助焊接組裝，再過3天即大功告成。

林滿津說，9件作品鋪陳在600公尺長的綠帶上，大小朋友、情侶、家人都能在此舒服散步、聊天賞景，為這處「無牆美術館」留下親情、友情、愛情的註腳。她希望港務公司與民間持續合作，將花蓮港打造成藝文與產經結合的特色港。

(中國時報)