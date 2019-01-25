開源節流與民共利 創雙贏
財政局長李泰興身為市府掌櫃，開源節流是他上任後首要任務，除加強活化公有資產與把關市府財務計畫，更重要的是要與民眾「共利」，人家賺錢才會投資更多，投資創造就業機會，接著促進消費，市府才有更多稅收，達到雙贏。
李泰興會計財經背景出身，擔任過行政院主計處副局長、交通部會計長，也曾擔任國營企業港務公司總經理，行政經歷豐富。
李泰興說，待過國營事業，與民間業者互動許多，他認為公務機關服務民眾，不能只想著要怎麼減省，而是要適度與「與民共利」，經營港務公司時，行商來租碼頭，行商有賺錢才能租得久，港務公司才能獲利，也因此不能太過苛刻，同樣經營方式也能帶入市府。
李泰興認為開源有三個策略，首要任務清查新北現有資產，透過BOT、OT或設定地上權當方式開發使用，或是把低度使用辦公廳舍，透過民間委託經營活化，不僅讓資產充分利用，也能增加市庫。
其次，在侯市長都更三箭的任務中，透過聯合開發或是公辦都更模式，將回饋空間做最有效的使用，獲益進入都更基金、建設基金，有更充裕的經費就能做更多的建設；最後則是在行政流程更簡政便民。
節流部分，未來任何機關做大型投資，扣除社福項目外，都希望能提出長期財務計畫，至少在做任何建設前，都能預先評估10年到20年的效益，他強調不是反對，而是要知道財物現金流怎麼走，避免不必要的浪費。
(中國時報)
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