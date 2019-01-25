鄧麗君66歲冥誕 褒忠鄉音樂會追思

2019年01月25日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

鄧麗君出生地在雲林褒忠鄉田洋村，1月29日是她66歲冥誕，褒忠鄉鄧麗君文化協會與縣府將於26日在她田洋村的故居舉辦追思音樂會。

被評為「世界7大女歌星」和「世界10大最受歡迎的女星」的鄧麗君，其父鄧樞是隨國民政府遷台的河北軍人，隨部隊移防至雲林縣褒忠鄉，向章家伉儷租借民屋，1953年1月29日鄧麗君在田洋村誕生，後因部隊調動才舉家搬遷。

文化處表示，鄧麗君雖出生不到1歲就離開田洋村，但其故居章家合院依然連結著鄧麗君與褒忠鄉田洋村的印象，希望未來每一年都能在她的冥誕舉辦音樂會，讓更多民眾瞭解褒忠鄉也緬懷永遠的天后。

褒忠鄧麗君文化協會26日將於故居進行一連串活動，邀請小鄧麗君張瀞云、林秀儀、李淑琪等人演出鄧麗君名曲，重溫鄧麗君迷人歌聲。

縣長張麗善表示，自己也是鄧麗君粉絲，最愛聽「小城故事」，今年縣府也將紀念鄧麗君逝世紀念日，5月11日邀請廣益基金會製作演出「何日君再來」音樂劇，預計3月下旬開放售票，歡迎大家一起認識迷人的鄧麗君。

(中國時報)