車城福安宮 恢復發放發財金

2019年01月25日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

農曆春節將至，車城福安宮依照慣例將在除夕夜舉行「團拜頭香」儀式，除顧及信眾安全、也達到有福同享的真諦，而今年不僅延續傳統舉辦摸彩及贈送豬年開運金幣，還將恢復停發2年的發財金，盼藉土地公的庇佑振興恆春半島低迷的觀光景氣。

車城福安宮的「團拜頭香」不同於其他宮廟的搶頭香，總幹事曾寶文說，搶頭香搶到受傷或吵架的案例年年屢見不鮮，福安宮不希望信眾在過年的第一刻就過得不開心、甚至充滿暴戾之氣，因此訂定了團拜的優良傳統，今年已邁進第14年。

他說，團拜頭香不僅有安全考量，更重要的是「有福同享」的觀念傳達，好福氣本就應該同享。他還打趣點地說，人都是自私的，誰都喜歡所有的好運都讓自己一個人獨享，竟然如此為何不轉個念變「無私」，大家同享好運氣不就皆大歡喜。

他指出，今年一樣準備上萬份的金幣發放，春節期間除除夕夜發送4千枚外，初一至初五早上10點也都有發送，而今年為拉抬景氣，還特地恢復發送發財金，所有參加拜頭香的民眾都能領到1份開運金幣及發財金，團拜時間為除夕夜晚上10點20分開始。

福安宮指出，當天晚上7時30分即開始領取金幣兌換券及摸彩券，摸彩獎項有50吋液晶電視、洗衣機、電冰箱等家電獎品，而大家不僅有拿還有玩，屆時除廟埕有歌唱活動外，廟旁還有文創館可參觀。

(中國時報)