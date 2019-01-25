靈鷲山無生道場 春節開放禪修
靈鷲山無生道場內的圓通寶殿禪堂農曆春節期間，初一至初五上午8時30分至下午5時20分，開放民眾體驗禪修，堂內有開山住持心道法師禪修的聲音引導，讓忙碌不安的內心瞬間寧靜下來，讓心得以轉換調柔，在待人接物上喜逢善緣。
無生道場依山傍海，居高臨下遠眺海天美景的地理優勢，加上寧靜禪修氛圍，讓人排憂解愁。圓通寶殿禪堂內安奉毘廬觀音，通身金色，慈眼視眾生，殿內僻靜清幽，深具國際禪修氛圍，處處可體悟禪意。
靈鷲山佛教教團表示，過程中會聽到開山住持心道法師說「深呼吸」，不自覺地深深大吸一口氣，再緩緩吐氣，在吸吐之間，讓身體轉換好的能量磁場，不但心回到原點，壓在心口的那股無形桎梏的壓力枷鎖，似乎瞬間解開，彷彿是一帖洗滌疲憊心靈的神奇藥方。
己亥豬年開春，體驗禪修，為新的一年注入好的能量，重整思緒，讓夢想的火種再次燃起，為生活注入活力，讓漂泊的心回家，享受從未擁有過的心靈富足豐盛。
值得一提，禪堂右側的喫茶趣小棧，有法師可解答內心困惑；在圓通寶殿前長廊或坐或站，俯瞰眼前渾然天成、山海相映的美景，搭配老鷹空中徘徊的低鳴，享受柔風輕拂的喜悅，享受那份心靈回家的放鬆與寧靜，不負北台灣知名觀音道場的美名。
(中國時報)
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