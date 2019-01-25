衣商封館送暖 弱勢變VIP選新衣

2019年01月25日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

服飾公司董事長黃文貞是雲林縣東勢鄉人，為了讓偏鄉雲林家扶中心受扶戶方便換購新衣，特地在雲林中線開設虎尾旗鑑店，24日上午短暫封館，並動員30名店員服務，供受扶親子悠閒從容地選購過年新衣，享受連VIP都沒有的尊榮。

黃文貞從2009年88風災至今，每年捐贈全國共22處家扶中心各50萬元購衣金，合計1億1000萬元，今年加碼到80萬元，每人有2000元額度。NET虎尾店封館提供受助家庭專屬採買環境，店員熱情親切招呼協助，讓親子備感溫暖。

住沿海水林的53歲王阿嬤分別照顧國一及小六2個孫子，平常不是去菜市場買，就是接收親友汰換的衣物給孫子穿，第一次走進NET，猶如劉姥姥逛大觀園張望驚嘆，2孫子也開心買到新衣服。

小五林詳翰住東勢鄉，因沿海冬季風大，想要有件發熱衣，在店員協助下，挑選到保暖且合適的發熱衣褲，興奮說，以後不用再手腳冰冷去上學。

雲林家扶中心主任廖志文表示，黃文貞得知不少沿海地區受扶戶，因路途遙遠放棄購衣金，於是在雲林中心點開店，日前回雲林參加同學會，專程視察虎尾店，要求在受扶戶採購前，一定要完成店內電梯設施，方便隔代教養的阿公阿嬤上下樓，對弱勢的照顧非常貼心。

雲林家扶中心主委陳燦勳感謝黃文貞的愛不間斷，讓雲林400位家扶兒能就近添選新衣，溫暖過年。

(中國時報)