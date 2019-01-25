劉櫂豪愛台東資助計畫 受理收件
立委劉櫂豪2019愛台東夢想資助計畫即日起開始徵件，資助台東有夢想的人圓夢獎金，一起實現想法，讓台東成為更多元豐富、厚實溫暖的好地方。夢想資助計畫徵件截止日為2月27日，詳情歡迎電話洽詢劉櫂豪立委服務處。
為幫助台東人圓夢，劉櫂豪推動台東夢想資助計畫，今年來到第5屆，累積了許多有正向影響力的故事，每年都能感受到台東遍地開花的熱情與想像。
劉櫂豪表示，自己深受日本攝影家星野道夫所啟發，從年少時期寫給北極圈愛斯基摩的1封信開始，一生心力用在他所熱愛的生態攝影。劉櫂豪強調，台東更好需要每一個人的力量，每一個為了喜愛所萌發的念頭，都可能成為具有深遠意義的影響。
劉櫂豪特別提到去年的得獎者容容和書勤，2位高中2年級的女孩首次獨自旅行，走訪台東從南至北的景點，並以畫筆畫下旅途的感動，設計成明信片、書籤、環保袋，劉櫂豪深受容容和書勤誠摯質樸的熱情所打動。今年圓夢總獎金30萬元，每名上限金額10萬元，鼓勵大家勇於提計畫實現夢想。
2019愛台東夢想資助計畫簡章下載：https://goo.gl/GrpUr3。2019愛台東夢想資助計畫報名表下載：https://goo.gl/ZGPyF3。若有任何問題歡迎來電洽詢劉櫂豪立委服務處：089-310979
(中國時報)
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