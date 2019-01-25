孫國晃誘殺博士生 更審判無期

2019年01月25日 04:11 中國時報 曹明正 ）

高雄：9年前因性侵判刑定讞的孫國晃為逃避入獄，以借屍還魂手法誘殺博士生，故布疑陣是畏罪自殺，高雄高分院24日更四審宣判，以他雖未實際支付賠償，但已多次向家屬致歉，且在監表現有改過遷善可能，判無期徒刑，該案仍可上訴。

(中國時報)