遊覽車輾過11歲童手臂 300元打發

2019年01月25日 04:11 中國時報 謝佳潾 ）

屏東：恆春鎮大光路24日發生一起驚悚車禍，11歲吳姓男童騎單車在路上晃，竟遭遊覽車不慎擦撞且左手臂還疑被輾過，何姓司機下車查看後誤認對方僅擦傷，給了300元當和解金後就載著20多名陸客趕往下一站，不料男孩左手骨折幸無大礙，警方將何男依肇事逃逸罪嫌送辦。

(中國時報)