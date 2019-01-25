2019年01月25日 04:11 中國時報 石齊平

在兩岸敵意持續升高之際，繼美、澳等國禁用華為後，行政院決定擴大禁用大陸科技產品的「黑名單」，傳華為、聯想、中興、微信等硬體產品及軟體服務都包括在內。

台灣當局之所以有此決策，除表面的國安理由外，另有兩個政治動機：一是強化反中情緒，為反中政策強化其正當性，；二是向美國表態，台灣將堅定站在美國一邊，與美形成統一戰線，共同對抗中國。

台灣做此選擇，當然會對台灣的產業尤其科技產業、貿易與整體經濟造成相當程度的衝擊，情況視「黑名單」內容而定。但經濟之外，台灣或許也將在地緣政治及戰略上面對更高的風險，因為台灣似乎是愈來愈站到了全球新冷戰的風口浪尖之上了。

開打逼近1年的中美科技戰與貿易戰，國際戰略界高度關注會否進一步演變成冷戰或熱戰，從目前形勢最新發展看來，發展為冷戰已是一個高機率的趨勢了：

一、5G的分道揚鑣及分庭抗禮。美國為對抗華為，已從「五眼聯盟」開始，策動一眾盟友及親西方的非盟友一同排斥華為，但華為競爭力未可小覷，迄今已拿下30個商用合約，遠超其他競爭對手。目前看來，華為極可能在亞、非、拉美3大洲及俄羅斯，因相對優勢而實現大面積覆蓋，屆時全球5G市場將一分為二，相互競爭也相互排斥。

二、5G之外，作為5G通訊之外的數碼數據平台，即所謂的根服器（母根伺服器），也可能出現類似現象。一貫由美國主導的IPv4與IPv6服務了全球，也監控了全球，甚至還可以在關鍵的時刻關掉IPv4與IPv6，作為干擾全球網路基礎設施與軍事設備的使用。為了爭奪自己的網路主權，中國積極研發自己的根服器IPv9，並已在2018年8月開始試用，今後將為中國及所有願意使用華為5G技術的國家提供價格更低、傳輸速度更快及傳輸數據容量更大的網路服務。換言之，從數碼數據平台到5G網路，再到終端的移動設備，整個全球網路世界也將一分為二。

三、這種一分為二、兩個世界的現象，其實更早就出現在美國的GPS與中國的北斗導航，美國主導的太空站及中國即將在2022年發射升空的太空站，及中國主導而美國刻意不參與的一帶一路與亞投行等方方面面之上了。說到底，所有這一切，都是中美兩強已掉入「修昔底德陷阱」後的必然結果，也揭示了21世紀全球新冷戰的雛型與輪廓。

說回台灣，新世紀的新冷戰已然由中美兩強在全球範圍內的各個領域全面展開，美國的戰略目的是最終要根本拔除掉中國這個老二對她構成的挑戰與威脅，中國則全力反抗與反擊，而台灣恰恰處於中美各自戰線的最前沿。一般而言，台灣的最佳選擇是保持「中立」，但現實上台灣的選擇卻是越來越明顯地拉（靠）美抗中，這樣的選擇或將面對至少3種代價或風險：一、純就網路時代的5G博弈而言，美方的優勢或潛力並不優於中；二、美方正以「3個法」（台灣旅行法、國防授權法、亞洲再保證倡議法）來架空3個公報，明顯地拿台灣作一個牌來打；三、大陸當局謀求解決台灣問題日切，若和統無計可施，又不願「一代一代傳下去」，那麼這樣的形勢無異是台灣自己選擇要往風口浪尖上去站了。（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）

(中國時報)