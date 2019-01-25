只有相逢，才真能一笑泯恩仇

2019年01月25日 04:11 中國時報 林谷芳

與大陸談和平協議似乎成了台灣政界的大忌，一副若談就喪權失地、尊嚴盡掃的氛圍。可直言之，兩岸之間，能繞開不談嗎？

歷史重大糾葛的解決，大概不外三種方式：一是讓時間自然處理，一是透過談判，另一就是付諸戰爭。

戰爭的選項是最糟的。所謂「攻心為上，攻城為下」，一旦是攻城之舉，何只有現前生命、財產的大量損失，後遺症更貽害久遠，對人心之互信尤其會形成根柢的摧殘。

更何況，兩岸之間一大一小，在台灣喊不惜一戰的人，坦白說，要嘛是意識形態沖昏了頭，要嘛就是詛咒別人去送命。真打，也絕非這些人在第一線。

讓時間處理，看來是上策，所謂「事緩則圓」，所以馬英九可以理直氣壯地說「不統、不獨、不武」。然而，時間可以淡化一切，時間也可以讓事情積重難返，有些事的確要花時間，有些事卻是等不得時間。

兩岸之間，在前期讓時間消弭彼此過大的落差是絕對必要的，但時間不能就是拖，就是無所作為的藉口，時間更不該成為有意加深彼此鴻溝的利器。大陸改革開放40年，兩岸來往30年，彼此的落差相對於前期已減少了許多，按理說更應有條件可以主動積極地互動，但這些年來，台灣在「時間」這選項的應用上，我們看到的卻是想藉此讓彼此離得更遠。

正如此，一方拖，一方逼，就變成必然的態勢，你以時間為遁辭，我就壓縮時間，最近習近平的對台講話，內容宣示的其實還是大陸的一貫立場，但許多人覺得壓力重了，主要就是感覺時間被壓逼了。

這一拖一逼，說明兩方已缺乏互信，如果不重新建立互信，由互信而讓兩岸間的張弛回到穩健且可以樂觀期待的狀態，讓時間成為彼此更多了解的正數，則戰爭其實也就未必不可能。

要讓兩岸之間張弛有度，就必須試著坐下來面對面地談。談，不是只談日常事務性的話題，是談兩岸該有的根柢關係，這其中有對待過往歷史的態度問題，有探討未來兩岸合而共利的問題，有談，就有磨合，極端的狀況就較不易發生。

現在談，台灣許多人會覺得像兵臨城下的被逼，有種委屈感，但其實現在談，也可以更從正面來看。

現在談，面對的大陸領導都是走過文革的人，年輕時經過文革，歷經時代的弔詭，他們對歷史、對兩岸問題一般都更有彈性，更能換位思考，而他們成為中堅幹部，又是台商、台灣流行文化進入他們生活之時，當年多數人也對台灣保存中華文化留有深刻印象，跟這些人談，彼此生命就有許多共同的歷史記憶、生活基礎，說互諒互信，也就能遠遠超越於口號上的「同文同種」。所以廖承志1982年寫給蔣經國的信，引用魯迅詩的那句「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，就可以不只是種政治性的招手，更可以包含著人性的返觀。

兩岸如果現在不試著談，到了下個10年，大陸領導者中就真沒幾個是經過文革折磨的，這些人也就更難體會台灣一些東西的可貴；而若再過10年，領導者就已完全是改革開放，乃至經濟騰飛後成長的生命，台灣曾經的種種在他生命中既了無痕跡，他們談兩岸，恐怕就只是概念上的一個歷史問題，也就容易只剩那赤裸裸的「力的競逐」了。

正如此，在這時間談，就有它正面的意義，在這時間談，就可能有對兩岸、對歷史最好的態度，也可能為台灣找到最好利基。

猶記得曾在此專欄寫過〈大陸團客的價值〉一文，文中提到不能只從經濟面看大陸團客的來台，因為這些歷經文革的庶民對台灣有複雜的情感，來此，常就在解心中的宿願，他們會更多看到台灣的好，在兩岸關係的溫潤上是一股必須珍視的力量。

庶民如此，何況領導！再怎樣的政治也還是人心構成的，能見及此，你何只不怕談，更應把握這談的時機，畢竟，只有「相逢」，也才真能「一笑泯恩仇」！

（作者為台北書院山長）

(中國時報)