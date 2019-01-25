年輕人的2019更不安

2019年01月25日 04:11 中國時報 呂志翔

仍記得柴松林教授的一席話，在他成長的年代台灣發展落後，但每個人都很快樂，感覺明天充滿了希望，一定會更好。今天台灣年輕人的生活物資條件已非那個年代所能比擬，但人口外流、人才流失問題嚴重到已對國家競爭力、生存力造成威脅，汲汲於政治算計、鬥爭的大人們有責任對年輕世代勾畫出未來希望所在，並從今年的總統大選開始。

在九合一選舉中，北漂、海漂成為大家矚目的問題，同時間瑞士洛桑管理學院公布的「世界人才報告」指出，在63個評比國家中，台灣在人才流失及吸引海外人才項目中分別居第51及55名，屬於後段班。美國商會會長李豪在發布《2019年商業景氣調查報告》時也警告，台灣需要更多年輕人才願意留在台灣發展新創事業，許多年輕人才流失，跑向中國與香港，這是政府很大的挑戰。換而言之，這已是個結構性的問題，擁有龐大資源與工具的政府在過去2年半中做了什麼？

大家看到的是，民進黨政府官員記取九合一選舉失敗教訓，青年選票流失，在總統親自率領下，大家東施效顰爭作「網紅」，紛紛跳進網路虛擬世界，希望藉此拉近年輕人的距離，但忽視了AR、VR或臉書等多媒體數位科技只是工具或平台，關鍵還是在傳達的內容與訊息，故作萌狀製造笑果，卻絕口不談年輕人關心的議題，只會有畫虎不成反類犬的效果。

台灣政治人物有一種阿Q或小確幸心態，總是以台灣生活指數較低，雖然收入少，生活品質並不落後，作為藉口。人力競爭力遠優於台灣的香港與新加坡的生活支出在61國分別高居第1與第4，但這兩個華人社會仍是台灣年輕人憧憬的目標。這也顯示，台灣年輕人有堅毅不拔的特質，他們願意離鄉背井，在陌生環境打拚，除了更高收入外，真正追求的是更多機會與廣闊天空。

美國商會指出台灣人才有5大劣勢：創意與創新力、主動性、英語能力、溝通技巧、國際觀都有待改善。這些也都是存在已久的問題，但政府卻未從教育、社會及經濟層面解決台灣青年面對的挑戰與困境。前行政院長賴清德在任內最後1個月提出雙語國家政策，現在人去政息，前途未卜。反觀高雄市長韓國瑜在競選期間首度提出了北漂議題，並宣示用人必須要注重外語能力及國際觀，選後並予以落實。他這次創造政治奇蹟，傳達的訊息與希望，打動了年輕人的心。

2019確實是動盪不安的一年，國內即將進入白熱化總統大選階段，藍綠惡鬥更為劇烈；兩岸關係空前嚴峻；美中貿易、霸權之爭、及其對台灣衝擊難以預測；國內廠商的信心指數比去年降低10個百分點，在這種大環境之下，年輕人的處境也更為艱困，政治人物應嚴肅思考台灣下一代的問題，在今年總統大選提出具體可行的青年政策，而不是看著他們手中的選票。（作者為資深媒體人）

(中國時報)