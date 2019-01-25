政黨惡鬥、政府停擺的美國

2019年01月25日 04:11 中國時報 李正修

被視為民主政治異數的川普總統又改寫美國政治史，成為美國聯邦政府關門的最長紀錄保持人，因為他拒絕簽署不包含美墨邊境築牆經費的臨時支出法案，導致許多聯邦機構無法正常運作，加上與眾院議長裴洛西心結未解，政府關門狀態至今仍難有轉圜跡象。

為了表現國家元首的權威，他甚至還禁止為裴洛西提供出訪國外的專機服務，目的不外乎要國會就範。事實上，美國曾多次出現部分政府機構關門的例子，最近一次就在歐巴馬政府，當時他還被迫取消訪問馬來西亞及菲律賓的行程，兼程回國與國會共商處理政府機構停擺的問題。

美國政府的預算制度與許多國家不同。若國會於上年度無法通過預算的話，相關機構來年將自動暫停提供「非必要服務」，但這些部門不包括醫療、軍事、司法、郵政、氣象及航空管制等。相反地，若我國立法院未及時通過下年度預算，行政院得依循當年度法定預算繼續推動政務，不會受到政黨惡鬥的困擾。

在未獲得民主黨背書、甚至同黨國會議員也不表支持的情況下，川普執意要在美墨邊境修築高牆以防堵中南美洲的偷渡客，認為是國家安全的不可或缺一環。由於民主黨在去年期中選舉拿回多數黨席位，當然不可能同意這種大而無當的支出。而川普與裴洛西的私人恩怨更影響到他發表例行國情咨文的日程。

按慣例，美國總統每年1月會向全國人民發表國情咨文，被視為執政黨年度重要政策指標。川普原先不接受眾院領袖推遲演說的建議，執意要準時到國會進行演說，但最後仍同意等到此次政府停擺結束後才發表。然而，由於行政及立法的嫌隙仍深，如果兩位領袖未能及時找到扭轉僵局的妥協方案，今年在國會殿堂發表國情咨文的確定日程恐將遙遙無期。

雖說兩黨因築牆撥款爭議而導致政府關門，但深層因素其實是彼此對移民政策存在著極大差異。美國向來是移民大熔爐，來自世界各地的移民也被認為是美國能維持堅強國力的重要支柱，民主黨一直持接納容忍態度。反觀川普，他向來對非法移民冷嘲熱諷，除了初上任就以行政命令嚴格管控他認為對美國國家安全有高度威脅的國家人民入境，還以「零容忍」政策拆散非法移民家庭。

此次政府關門是從去年12月22日零時開始，最大受害者是那些靠薪水過活的聯邦機構基層員工，也是他們最難捱的耶誕夜。這些80萬名公家員工很多是月光族，現在都需倚賴信用卡或借貸過活。

以民粹起家的川普著眼於競選連任的基本盤，不可能輕言在對手沒有讓步的情況下就退縮，而民主黨也沒有理由就輕易通過高達57億美元的築牆預算案。參院在美國時間24日將再度對臨時撥款法案進行表決，美國政府能否重啟運作就看這次兩黨協商結果了。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)