譴責暴力，政府暴力呢

2019年01月25日 04:11 中國時報 吳統雄

大久保利通是日本「維新三傑」中影響最深遠者，木戶孝允早逝，三傑的領袖西鄉隆盛最後竟成為叛亂分子，被大久保追討而自殺。大久保最具爭議性，他以暴力手段推動改革，殺害許多人，仇敵滿天下，最後他也被暗殺，及身就被「去掉」了。

經過150年檢驗，大久保對付政敵的手段必須被譴責，但他對日本的貢獻也不能抹殺。今日大久保與西鄉的銅像同立在崛起地鹿兒島，已非關褒貶，而是啟示人類應學習歷史的教訓。

大久保建立君主立憲，廢藩立縣、破除武士，創制徵兵新軍，統一並開創現代日本，引進西方教育與工業技術，奠定經濟民生基礎，若沒有他，日本將繼續對外鎖國、對內戰國。

他並非從前那些只爭己利的藩鎮，而在國防、教育、經濟方面將日本提升到了新的境界。他個人功過是百年之後才逐漸被客觀呈現。

蔣中正總統與大久保之間存在某種巧合，他為了維權，有些舊夥伴也變成叛亂分子。但他也同樣在國防、教育、經濟方面，將台灣提升到新的境界。當前高喊「反併吞」者，若非蔣中正的國防力量，今天已經被併吞而無法發聲。兩蔣對軍隊國家化的誠意，使得台灣在政權轉移後，沒有發生南美、東南亞等軍隊干政的亂象。

蔣中正推動國民教育，為生產建設、民主發展，培養了基礎素質。他實施的土地改革，是歷史上唯一沒有流血，佃農與地主兩利的事蹟，對工業的投入，也為後來台灣成為亞洲四小龍之首、台灣錢淹腳目建立起點。

大久保為了維新，當然和利益相反的舊貴族產生仇恨，互相殺戮。因為一直到二次大戰，人類對資源的取得與分配爭議，還是只知道暴力與戰爭的解決方式。現在觀看大久保的銅像，應該感悟：以暴制暴，只會產生暴力循環。同時，現代政府應以人民利益為優先，而不再是黨派集權。

文化部長鄭麗君因為推動去蔣化遭資深藝人呼了一巴掌，反映去蔣尚非人民共識。

鄭麗君部長呼籲「不要再複製任何暴力行為」，我們必須提醒鄭部長，這位衝動者正是複製民進黨在追求政權中的暴力行為，而鄭部長本人刻正參與推動「政府暴力」。包括去蔣在內，這個政府踐踏憲法，不經司法程序，針對特定人民或組織，直接掠奪其財產或尊嚴，和大久保、蔣中正以改革之名實行政治鎮壓並無不同。

任何當前的人民或組織如有不當財產所得，都應經由司法途徑解決，而非復辟獨裁手段。而對已經不在的人與物，實不必以復私仇的心態，一定要以政治介入，延長怨怨相報。

執政者應立即停止清算，就像大久保利通與西鄉隆盛的恩仇，讓歷史去逐漸澄清。

（作者為世新大學教師）

(中國時報)