兩岸一家親 快樂發大財

2019年01月25日 04:11 中國時報 主筆室

高雄市長韓國瑜上任不滿1個月，首批約500噸、價值2200萬元的農漁產品，劍及履及從高雄港航往福建平潭，實現選前「貨出去，高雄發大財」的承諾。金額雖然有限，林濁水嘲諷「貨一賣到中國就2000多萬，占高雄農工產值2.1兆的0.009%，厲害了」，但這只是開始，馬路只要開通，貨就可以源源而出，問題是中央會不會擋路！

今年注定是兩岸關係動盪的一年，民進黨為挽救搖搖欲墜的政權，明年總統與立委大選決不能輸，勢必變本加厲為兩岸關係發展樹立障礙，鼓動人民對大陸的恐懼升高雙方敵意，「九二共識」這個兩岸交流的共同基礎，就成首要打擊、醜化的標的。

民進黨雖然是執政黨，但台灣是民主國家，兩岸大事非民進黨單獨說了算。去年11月的九合一選舉中，認同「九二共識」的中國國民黨候選人和主張「兩岸一家親」的柯文哲一舉贏得了15個縣市長選舉，代表了台灣的最新民意，其中當以韓國瑜最具代表性，為低迷的兩岸關係打開了一扇門，也令民進黨政府腹背受敵，飽受壓力。

韓國瑜21日接受外媒訪問時，詢問拒絕接受「九二共識」的蔡英文總統：「不要中華民國，也不接受九二共識，那就獨立啊！既不敢獨立，也不愛中華民國…… 請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」這個問題是許多人的疑問，蔡英文身為總統必須給個答案，但她寧願緘默，而陸委會主委陳明通也只以「假議題」來迴避。

不過，民進黨並未迴避問題，「不談九二共識，討論兩岸戰略 」車輪戰在高雄上演，陳明通主打一貫恐懼牌、威脅論，認為台灣不能為經貿利益付出主權代價，希望壓制韓國瑜的聲望。韓國瑜選擇「直球對決」，認為台灣除恐中外，還有更好的第二條路，一條光明、燦爛有信心的路。他強調，擔任高雄市長要做3件事就是「賺錢、賺錢、賺錢」。

回顧兩岸關係發展，任何對「九二共識」的懷疑只有一個動機，就是阻止兩岸關係和平發展。兩岸關係70年來，大致分為3個階段：雙方互有敵意，互不承認對方的分裂狀態；雙方擱置爭議，降低敵意，強化觀光，貿易、經濟合作的和解階段，目前屬於在合作與對抗中掙扎的短期周折，經過心靈契合過程；未來雙方將進入政治協商及軍事合作的統一階段。

兩岸關係是不斷演進、進化的過程，作為基礎的「九二共識」是「進化的有機體」，其內涵與現實作用，將隨時間、環境的改變而演進，具有功能性、操作性與務實性，絕非一成不變的符號、口號或神主牌。

單就經貿關係探討，預計今年台灣對大陸及香港的貿易順差將超過800億美元，去年台灣對大陸順差為782億美元，假如不是來自大陸的順差，台灣去年外貿將是208億美元逆差，依據蔡英文目前的立場，兩岸若從冷對抗進入熱對抗，中共還會坐視台灣每年從大陸賺取大量金錢嗎？

兩岸關係穩定和平發展當然符合台灣最大利益，甚至所謂的主權問題也可在「九二共識」的架構之下得以緩衝。最重要的是，兩岸各方面關係愈緊密，交流對話更密切，雙方在和平發展（統一）進程必然會有更寬廣、和緩的發展空間，對台灣是完全有利的。如兩岸加速對抗，只會兩岸情勢惡化，對台灣更為不利，這也是主張台獨人士只會叫囂，但從不敢公開宣布的道理。

韓國瑜表示，高雄市對外沒有圍牆、只有道路，唯一就是拚勁，讓人進來，貨出去，不應該有其他框架框在高雄頭上。他認為，現在政府就是擔心中國大陸隨時吃掉我們，但實際上台灣能壯大起來，富有起來。

韓國瑜的主張與做法，已賦予「九二共識」新的內涵與時代意義，以最簡單務實的訴求，打動了選民的心，他的基礎以及通關密碼就在「九二共識」。不只是口號，19日的高雄─平潭首航就是「九二共識」的實踐。

上海、深圳、成都等大陸主要城市也紛紛詢問要進口高雄產品，高雄市官員私下表示，現在他們根本不擔心貨賣不出去，而是怕無貨可賣，高雄─平潭首航只是「九二共識」紅利的頭期款。

把「九二共識」看做是一個會演化的有機體，韓國瑜的「九二共識」，就是兩岸一家人、快樂發大財的共識。

(中國時報)