2019年01月25日 04:11 中國時報 主筆室

最近有兩件司法偵查案件讓國人開了眼界。首先是前中研院院長翁啟惠被訴收賄貪汙起訴案，一審判無罪，士林地檢署放棄上訴；另一件是台北地檢署偵辦鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，積極追擊與士檢的主動棄權天壤之別。

翁啟惠被控涉嫌收受浩鼎生技董事長張念慈賄賂，士林地院認為沒有對價關係，判決翁啟惠無罪。這判決狠狠賞了士檢一巴掌，檢方理應檢視補足證據再上訴，未料士檢以上訴不會改判為理由，決定不上訴，翁、張2人無罪確定。

士檢超乎常理的決定，法界為之傻眼。如果士檢如此認同法官的無罪判決，偵辦之初重金組主任檢察官吳廣莉指揮台北市調處發動大規模搜索，查扣翁啟惠以女兒翁郁琇名義認購浩鼎股票憑證，是玩假的還是濫權起訴？

浩鼎案對生技發展影響重大，綠營聲援翁啟惠的聲浪一波接一波，但該案最啟人疑竇處就是收受股票與提供醣分子技術有無對價關係，士檢竟主動丟盔棄甲。

對照士檢佛心呵護被告不上訴，北檢大動作的偵辦鄭惠中有無妨害公務，同樣令人驚奇。因挨巴掌的鄭麗君獲綠營上自總統下至基層官員、民代與名嘴全面聲援與撫慰，鄭部長大概不會針對傷害罪提告。

至於鄭麗君出席演藝人員春節餐會是否為執行公務，仍有待商榷，而在沒有被害人、且事發當晚鄭惠中主動到案，檢察官理應先請回，不料北檢不但開庭還諭令限制住居。如果依照這標準，未來類似傷害案都要馬上開庭，地檢署將有開不完的偵查庭。

翁啟惠與鄭惠中兩案，司法偵查的力度都有違常理認知，共同點卻是政治正確。只能說司法真的會轉彎，所謂「司法像皇后的貞操」不容質疑，就一笑置之吧！

(中國時報)