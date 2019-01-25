2019年01月25日 04:11 中國時報 王銘義

中共中央黨校省部級領導「防範化解重大風險專題研討班」開班，習近平說：既要高度警惕黑天鵝事件，也要防範灰犀牛事件；既要有防範風險的先手，也要有應對和化解風險挑戰的高招；既要打好防範和抵禦風險的有準備之戰，也要打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰。

這項特殊的研討班不僅政治局常委、委員全數出席，中共黨政軍最高級別領導人幾乎全員到齊，參會規格之高，極為罕見。尤其習近平分析當前的政治、意識形態、經濟、科技、社會、外部環境等領域正面臨重大風險，要求保持高度警惕。研討班趕在春節前緊急調集黨政軍領導集會，下達「緊密聯繫外部環境深刻變化和國內改革發展穩定面臨的新情況、新問題、新挑戰」政治任務，並罕見要求警惕「黑天鵝」、防範「灰犀牛」，顯示大陸當前面臨的內外形勢異常嚴峻。

大陸官媒近年即曾借用西方風險管理暢銷書之名，以「黑天鵝」比喻小概率而影響巨大的風險，以「灰犀牛」比喻大概率且影響深遠的潛在危機，提醒增強憂患意識，防範並化解政經金融領域的風險苗頭，如今習近平直接引用，黑天鵝與灰犀牛，儼然成為兩大風險象徵。

研討班是否曾解析對台領域面臨的風險，不得而知。但汪洋在對台工作會議已連續兩年研判台海形勢「更加複雜嚴峻」，並將面臨風險挑戰。北京應已認知，由於美國因素的反覆操弄，如果北京只是以靜制動，被動應對，台灣問題極有可能演變成為災難性的黑天鵝事件。

從風險應對與危機管控角度來看，習近平今年初就未來開展對台政治談判，推進兩岸和平統一進程，主動祭出探索兩制「台灣方案」的民主協商倡議，正是習近平因應中美貿易紛爭衍生大國戰略較量，為防範台灣問題出現突發事端，或預防國際勢力干預風險的政治先手。

北京開啟對台「戰略主動戰」之後，今後處理涉台事務的節奏必然加快，操作策略也將更為積極強勢，彈性靈活。因此，在「習五條」出檯2天之後，習近平即以中央軍委主席身分下達全軍動員開訓的「一號命令」；22天之後，解放軍空軍再度開展繞台飛行的宣示性演訓。

儘管北京對兩岸經貿交流、國共黨際交流、城市交流仍將持續擴大推動，但今後勢必將更堅持其主動性與主導地位，兩岸舊有的「先經後政」、「先易後難」等交流邏輯已無法全然適用，原有得以模糊互動的政治空間，隨著兩岸分歧的尖銳化，將受到更多的限制與窄化。

對北京而言，面對複雜嚴峻的台海形勢，不僅有來自外部形勢的壓力，大陸內部對實現國家完全統一的高度期待，甚或武統聲浪持續高漲，習近平也必須回應輿情的反映。2018年春，全國人大修憲取消任期限制，據稱，有些理由即是為回應早日解決台灣問題的戰略部署。

2019年，隨著中美戰略競爭白熱化、中美經貿、外交、軍事矛盾相繼攤上檯面，尤其，台灣大選進入關鍵時刻，蔡英文為尋求連任，華府為強勢掣肘北京，在台美互動關係領域飛出黑天鵝或蹦出灰犀牛的概率大增，對兩岸關係將是風險急遽升高、危機與轉機交織的一年！

(中國時報)