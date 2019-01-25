民主或民王？何須再民主化

2019年01月25日 04:11 中國時報 黃光國

文化部長鄭麗君出席資深藝人春節餐會時，被一位資深藝人打了一巴掌，事後文化部發布新聞稿引述鄭麗君的說法，中正紀念堂轉型是「再民主化」。

鄭部長這句話，真是「一語驚醒夢中人」！當年主張「革新保台」的「自由派」知識分子建議蔣經國，走「民主化」的道路，包括解除戒嚴、開放黨禁、國會全面改選等等，原來都是「搞假的」，不算真正的「民主」；民進黨第一次執政時，扁政府搞的，也不是真正的「民主」；所以台灣須要「再民主化」！唯有蔡政府上台之後，傾舉國之力搞的這一套，才是真正的「民主」！

據說鄭部長是哲學系的高材生，念哲學的人最講究「定義」。我們很想知道的是：鄭部長所說的「再民主化」是什麼意思？蔡政府搞的「民主」又是什麼「碗糕」？設黨產會、促轉會，把在野黨打趴在地，讓它永世不得翻身，這就叫「民主」嗎？總統藉著執政黨在立法院的優勢，行政權、司法權、監察權一把抓，要整誰就整誰，這叫「民主」，還是「民主少一點」的「民王」？

韓國瑜憑著一句簡單的名言「貨出得去，人進得來」，當選了高雄市長。任何人都知道，這句話之所以能夠打動人心，是它要打破兩岸僵局。他在接受日媒專訪時質疑蔡總統：「不敢講獨立，不愛中華民國，也不願意接受九二共識。到底要台灣人民何去何從？」

韓國瑜的問題，其實也是許多人百思不解的問題。然而，陸委會主委陳明通認為：韓國瑜的問題是「假議題」。當前台灣真正的威脅是習五點，透過「一國兩制」台灣方案，設定統一台灣的進程，不放棄武力對台，試圖消滅中華民國。

陳明通的說法是蔡總統對於「習五點」的詮釋。事實上，「習五點」的第二點說的是：「探索」兩制的「台灣方案」，既沒有說是「香港模式」，也沒有說是「聯邦制」或是「邦聯制」，而是希望大家一起來「探索」各種可能性而己。

習近平應該十分了解：台灣的政治人物為了選舉考量，必然會堅持自己對於兩岸關係的立場，所以「習五點」希望能夠與台灣的「各政黨、各界別」討論和平統一的「台灣方案」；蔡英文的回應是：政治協商必須「以政府對政府的模式進行，否則沒有人、沒有團體有權力進行協商」，企圖把這條路堵死。韓國瑜以高雄市長的角色，對蔡英文的兩岸政策提出質疑，蔡政府立刻派出陳明通對他進行「政令宣導」。

更清楚的說，今天蔡英文對兩岸關係的立場是「一切我說了算，其他人不得插嘴」。請問：蔡政府所謂的「再民主化」，到底是在搞「民主」，還是要把她自己塑造成「民王」？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)