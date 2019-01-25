安諸侯攘大陸 通是不通？

2019年01月25日 04:11 中國時報 李建榮

陸委會主委陳明通與副主委陳明祺近日主動出擊，分別拜會高雄市長韓國瑜及苗栗縣長徐耀昌，目的是希望「安藍諸侯共同攘大陸」，但跳脫九二共識不談，迴避兩岸互信癥結，安內攘外究竟通是不通。

陸委會與海基會兩年多來與對岸不通，業務量銳減，碰到新上任的縣市長帶著民意基礎，要發展兩岸關係，爭取大陸觀光客進來，把農特產品銷往大陸，陸委會面對此民意壓力，尤其藍15加1（台北市）的地方諸侯對兩岸問題與中央見解不同，陸委會一方面既不想承擔人民賺錢絆腳石的罵名，另一方面又要強調兩岸政策的主導權，不接受有前提的兩岸交流。但揆諸陳韓會、陳徐會，雙方對話只是高來高去，對解決兩岸政治互信的癥結毫無解套跡象。

韓國瑜在稍早拋出若不喜歡中華民國，不接受九二共識，又不敢走向獨立，他問蔡英文總統要把2300萬人帶往何處去，的確是大哉問。而陳明通給的答案是，要共同守護好中華民國身分證，我們都是同國人，我們都熱愛中華民國。而韓國瑜的回答則極盡調侃，「中華民國」這4字從陳明通口中講出感覺特別溫馨。

這段對話該深思的是，認同中華民國本應該是國民的最大共識，但過去老被稱是「這個國家」、「那個國家」，最新說詞又成「中華民國台灣」。陳明通剛卸任的長官、務實的台獨工作者賴清德剛與民進黨新主席卓榮泰共同支持台灣要制憲，台灣若要推動正名制憲，將捲入兵凶戰危的風險，陸委會須有戰略評估。

化解兩岸僵局，樹立台灣共識，陸委會的功課很重，絕不只是和藍的縣市長碰個面、談段話，所有問題就雲淡風輕。「兩岸監督條例」草案躺在立法院4、5年，要不要動一動？新一年的兩岸關係變數，陸委會是不是該主動和各政黨做溝通？尤其民進黨內的台獨派，陳明通要不要去通氣，和韓國瑜所講的熱愛中華民國，同一國，可不可以再講一遍？

連台北市長柯文哲最討厭「在台灣喊台獨，然後在大陸做生意的人」這種說詞，也讓海內外台獨跳腳。台獨主張與中國的民族主義是不共戴天之仇，從台灣觀點，有骨氣的台獨者就不要賺人民幣，不對嗎？從大陸觀點，要搞台獨就不要來大陸賺錢，又有何錯？

以陸委會的地方政府拜會之旅，極可能是「先禮後兵」。地方政府想要人進來，增加兩岸包機或是擴增航點，陸委會與交通部都會重申不涉政治前提才可和對岸協商。韓國瑜要唐三藏不要祭出緊箍咒，用意即在此。其實海陸兩會已經算是「停擺」會，如要業務重新轉動，地方政府是好的橋梁，是先鋒，應善用而非阻攔。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)