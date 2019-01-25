2019年01月25日 04:11 中國時報 黑鳥麗子

近年全球銀髮商機紅到發燙，以銀髮族為主角的電影作品也越來越多，而且題材多元，讓人驚艷！好比老太太版「慾望城市」的《高年級姊妹會》、珍方達與勞勃瑞福老年當床伴的《心靈的深夜對話》，最近的驚喜是居然出現老年人犯罪電影，88歲的克林伊斯威特自導自演《賭命運轉手》（The Mule），講一老頭在90歲那年，成為運毒一哥的經歷，頗引人入勝。

電影改編自真人真事。老人厄爾是個韓戰退伍軍人，本是屢奪大獎的花農，因沒趕上新崛起的網路花店風潮，倒店收場。但他長期追逐事業成就，早成為家人的拒絕往來戶，走投無路之際，成為開車替墨西哥幫派運貨的「騾子」，從中賺了大錢，後來才發現自己運的是以百公斤計算的白粉，誰能想到這樣一個遵守交通規則、一生從沒收過罰單、瘦骨嶙峋、風中殘燭的老翁，車廂裡竟然有1200萬美金的貨呢！

電影好看，因為角色鮮活。首先，這個糟老頭不怨天尤人、他沒有因為自己的潦倒咒罵任何人、包括政府！而且他的犯罪動機很特別，運貨不為自己，一開始是為了付孫女的婚禮費用、後來是為了避免農場遭到法拍，甚至為了重建失火的退伍軍人餐廳，讓同袍有個地方跳舞。運貨成為老人家意外到手的「阿拉丁神燈」，看似能滿足任何心願，終究還是買不回時光、喚不回家人。

就像所有的公路電影，旅程中老先生逐漸改變自己、也改變同行者的人生。別的車手都緊張萬分的運毒，深怕出紕漏，他卻亂繞路、亂停車、嘗美食，甚至下車幫路邊破胎的車子換輪胎，讓毒販萬分頭痛；甚至明知眼前是緝毒組探員，他還是面不改色的攀談。老先生知道時代已經飛速將他遠遠甩在後面，但他依舊用不合時宜的方式快意活著，這樣的老後生活，異常勵志！

克林伊斯威特想必很想了解這個非比尋常的老人，他飾演的糟老頭像個老牛仔，路走歪了、還是照樣行俠仗義，面不改色的賭上生命、也要展現他對家人的愛與救贖，真的很帥！

在人口逐漸老化的社會裡，銀髮族犯罪電影有種出乎意料的療癒效果，因為讓人鬆一口氣，老人終於可以不必跟長照、安樂死；跟藥罐、鼻胃管為伍。我觀察到電影院裡不少兒女帶著爸媽來看這部片，也許回家的路上他們會說，「老爸你看，老了不會沒路用，多運動，多出去走走跑跑，到處吃吃喝喝，你也可以活得跟克林伊斯威特一樣，老人當自強啊！」

（作者為作家）

(中國時報)