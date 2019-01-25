故宮過好年 喜氣換買氣

2019年01月25日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

台北故宮精品小編再推出「過年長輩問題應對攻略」，送禮兼「封口」過好年。（故宮精品提供）

農曆新年將至，近日北京故宮的養心殿修復工程中，在柱子的空隙間發現了兩份乾隆年間的大年30戲曲節目單，這一發現也讓今人更好奇於過去清宮是如何過年的，北京故宮近期推出的《紫禁城裡過大年》展覽，便有滿足觀眾對宮廷內過年的想像，而年節尤其是兩岸故宮文創的黃金時段，紅包袋、紙膠帶、門神拼圖等，喜氣換買氣。

北京故宮 重現清宮年味

北京故宮近日以破紀錄的近千件文物，恢復多種昔日皇宮過年的裝飾、活動，以文物展覽和實景體驗展現年味的紫禁城。實景體驗部分，將在乾清宮、皇極殿的廊廡下裝飾宮燈，並在乾清宮復原已消失200年的立天燈和萬壽燈活動，由於相關文物已分散，文獻也是在近年考證下才查出天燈和萬壽燈的使用方式，此次遂查找出庫房中的燈身模型及燈桿原件，並複製出當年的節日必備燈具。

文物展覽部份也可見清宮廷的過年習俗，如過年必備的團圓飯，便依照乾隆48年膳底檔的記載，以復原陳列的方式，展示了皇帝與宗親、后妃宴飲的場景；年節期間平民百姓有形形色色的娛樂活動，皇帝也不例外，《冰嬉圖》便描繪了八旗子弟在臘月初八太液池冰嬉的場景，並以數位動畫呈現。

台北故宮 小編祭妙攻略

台北故宮今年雖未特別策畫與年節有關的特展，但故宮精品小編的「過年長輩問題應對攻略」再出江湖，仍受到好評與關注，面對叔公、姑丈、舅公和鄰家阿姨對加薪、年終獎金、何時結婚等問題，小編祭出「朕加恩賞銀紙膠帶」、「精工琉璃翠玉白菜」封住親友的嘴。

紅包袋亦是故宮文創中最熱門的品項，台北故宮推出限量紅包袋，以清代余省《穀雨—候牡丹》與馬元馭《牡丹》的工筆畫燙金，呈現靜謐的華麗感，而北京故宮推出的應景紅包袋，則有「歲朝童趣紅包」、「天然多福紅包」款。另外，門神拼圖、春聯套裝小福禮都是近期熱門的年節文創品。

(中國時報)