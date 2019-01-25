向陽憶林清玄散文變小品創新局

2019年01月25日 04:11 中國時報 許文貞 、 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

林清玄的離去，讓文壇再度憶起當年他以散文叱吒風雲的種種，詩人向陽便在臉書上追憶林清玄。向陽說，1982年林清玄以散文獲第5屆吳三連文藝獎，成為最年輕的得獎人，卻為他帶來壓力，曾寄信告訴向陽，「得了吳三連獎以後，我幾乎不知道如何寫散文，想了很久，決定好好的改變面貌。」向陽表示，那可說是林清玄寫作生涯、散文風格改變的關鍵時刻。

林清玄於是決定，本來報刊專欄上要寫兩千字才說清楚的文章，改成用三百字以內把它寫完，寫成小品文，也就是後來搭配插圖刊登、集結出版的《金色印象》。向陽回憶，「他得到大獎之後，慎重地思考自己的散文風格，想要跨越舊有格局，展現新的風貌，《金色印象》正是他再出發的宣示。」

在大陸方面，也有不少感懷的聲音，長江文藝出版社社長尹志勇便指出：「禪便是傳統文化一部分，林清玄的作品基本上講真、善、美，是近年社會氣氛所認同的。」

北大中文系教授張頤武24日則在微博上談林清玄：「他的文章有一種一看就覺得高雅的特質，無論是引古人文字，還是講他從鄉間得到的感受，都有一種讓人脫俗的感覺。」

林清玄在陸被奉為「傳統文化」明師的角色，搭上近年大陸中央力推文心復興、文化自信，成為各級學校老師們熱衷推薦的作者與作品。

張頤武認為，林清玄的文字富有人生啟迪意義，對於中國一般的中產階級而言，滿足人們對文藝和高雅的認知。

許多大陸網友在得知林清玄辭世的消息後都在其微博留言，網友「昆布丸子湯」便表示：「連先生去世前，給世界留下的最後一條訊息，都帶著瀟灑和清脫。」其作品和金曲這2日也在微博大量被轉傳。

(中國時報)