音韻調味珈琲時光 日人好陶醉

2019年01月25日 04:11 中國時報 李欣恬 ／新北報導 ／新北報導

甫在日本東京藝術節首演的台日合作作品《珈琲時光》，演員以特殊的節奏感說台詞，如合唱團多聲部此起彼落，描述日常生活的模樣，在日演出轟動，明年度已受邀至日本三重縣、金澤美術館巡演，近期在台演出則邀請國光劇團名伶朱安麗擔任主演之一，以京腔念白、四川話、台語、國語等多種口音變化，為戲注入特殊的音韻節奏感變化，以音韻調味人生滋味。

朱安麗所飾演的角色貫穿全劇，包括擔心女兒找不到好歸宿的母親、介意媳婦不夠孝順的婆婆、期望兒子快點成家的媽媽等，並以不同語言表現不同角色的性格，朱安麗表示，這對她而言是很大的挑戰，「特別是台語，我的台語說得不是很『輪轉』，但我盡力去揣摩劇中角色的性格與說話的方式，以調節不同角色的人生滋味。」

《珈琲時光》由台灣導演王嘉明、日本導演鳴海康平共同擔任編導，以小津安二郎、侯孝賢電影裡的靜謐氣氛與日常感為延伸，編導一段跨越1934年至2036年的故事，反映台、日、韓等地各代人的生活面貌，並巧妙運用公寓樓層，作為時空分野，每層樓都住著不同年代的人，他們在平行時空裡祕密地通訊、交換訊息，甚至頻率重疊而不自知。

鳴海康平是日本第七劇場的編導，他表示，這樣的表演方式非常新穎，「過去我所執導的作品，大都是經典作品如莎士比亞之作，這3年和王嘉明及台灣團隊合作，給了我很多想法上的刺激。」

鳴海康平說，最令人動容的橋段是最後不同時代的人們，共同讀信的段落，「這些經歷戰爭、社會與時代變化的人們，即使說不同語言，但最後合而為一，沒有誰尊誰卑，在時代之下，你我都是一體。」

(中國時報)