漫畫基地揭牌 邀畫家來創作
籌備1年的台灣漫畫基地，昨（24）日舉行開幕揭牌儀式，未來將作為據點，推廣台灣漫畫。漫畫基地經理黃立瀠表示，1樓的原創漫畫書店將販售台灣漫畫作品，2、3樓可用於漫畫展覽活動，4樓則將開放為「漫畫創作者的家」。漫畫家只要提出企畫案，經過文化部審查就有機會進駐創作，完成作品也能在3樓展出。
包含劉興欽、邱若龍、蕭言中、阿推、常勝、阮光民、葉明軒等漫畫家也應邀出席開幕活動。劉興欽表示，投入漫畫創作70年，這幾年在政府重視下，才感受到漫畫創作者的榮譽感。
除了提供創作空間，未來基地中也將為漫畫家提供法律諮詢服務，舉辦IP跨界媒合會，也會舉辦專業工作坊和交流活動。 黃立瀠表示，4樓的進駐空間每期將開放8組漫畫家或團隊進駐，會有基本的個人創作位置和繪圖板、掃瞄器、列印機等配備，進駐時間為1到2個月，作品完成後將於2、3樓的展覽空間展示，今年4月、6月的進駐名額目前已經開放申請，到2月22日截止。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。