漫畫基地揭牌 邀畫家來創作

2019年01月25日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

籌備1年的台灣漫畫基地，昨（24）日舉行開幕揭牌儀式，未來將作為據點，推廣台灣漫畫。漫畫基地經理黃立瀠表示，1樓的原創漫畫書店將販售台灣漫畫作品，2、3樓可用於漫畫展覽活動，4樓則將開放為「漫畫創作者的家」。漫畫家只要提出企畫案，經過文化部審查就有機會進駐創作，完成作品也能在3樓展出。

包含劉興欽、邱若龍、蕭言中、阿推、常勝、阮光民、葉明軒等漫畫家也應邀出席開幕活動。劉興欽表示，投入漫畫創作70年，這幾年在政府重視下，才感受到漫畫創作者的榮譽感。

除了提供創作空間，未來基地中也將為漫畫家提供法律諮詢服務，舉辦IP跨界媒合會，也會舉辦專業工作坊和交流活動。 黃立瀠表示，4樓的進駐空間每期將開放8組漫畫家或團隊進駐，會有基本的個人創作位置和繪圖板、掃瞄器、列印機等配備，進駐時間為1到2個月，作品完成後將於2、3樓的展覽空間展示，今年4月、6月的進駐名額目前已經開放申請，到2月22日截止。

(中國時報)