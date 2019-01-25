包寶寶入圍奧斯卡 華裔女導吸睛

2019年01月25日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

由華裔動畫藝術家石之予執導、編劇的作品《包寶寶》（Bao）入圍奧斯卡最佳動畫短片。成為該獎5部提名影片之一。影片以多倫多中國城為背景，講述一位華裔「空巢媽媽」做的包子突然變成會咯咯笑的包寶寶，讓這位因兒子長大離家而陷入抑鬱的媽媽獲得第二次做媽媽的機會。探討東西方文化衝突和親情。

美國廣播電視公司報導指出，《包寶寶》打破了不止一個紀錄，它是首部由一名婦女導演的皮克斯動畫短片。僅7分半長的動畫短片將童話和移民故事融入，展示了一個移民媽媽和一個西化孩子之間的衝突。隨著包寶寶長大，他與媽媽的磕磕碰碰也越來越多。有一天包寶寶要跟女友離家，使媽媽又陷入失去孩子的痛苦。

現年29歲的石之予曾參與了皮克斯動畫工作室獲獎動畫片《超人總動員2》（Incredible2）、《玩具的故事4》（Toy Story 4）、《腦筋特工隊》（Inside Out）的製作。石之予1989年生於中國重慶，1990年移民加拿大。她把自己在呵護下成長的經驗，融入動畫中。

石之予在接受加拿大電台頻道採訪時說，亞洲移民家長的兩難在於，想孩子成功又希望他留在身邊，「如果你成功就會離開，如果你不成功就呆在家，真是雙輸局面。」

《包寶寶》獲不少好評。有評論指該片是「亞洲移民經歷的生動表現」。也有評論說，「該片激起亞裔對家庭深刻的感觸，也包含讓其他文化背景的觀眾產生共鳴。」

(中國時報)