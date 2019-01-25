歐漢聲涕淚齊發林明禎親不下去

2019年01月25日 04:11 中國時報 李承陽 報導

由謝念祖執導、歐漢聲（歐弟）、林明禎、劉冠廷、卓文萱等人主演的賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》將在2月1日上映，和林明禎前男友張軒睿主演的《大三元》同日上映，她經紀人表示不會針對男方的電影做評論，但過年只要有時間，不管哪部片都值得推薦給大家。

《瘋狂》24日舉行記者會，男主角歐弟分享一場在電視台頂樓的戲，自己哭了整整2小時，情緒重到真的有一躍而下的念頭，「在頂樓想到自己的演藝人生起起落落。」等到女主角林明禎登場，導演僅塞了顆口香糖給他，讓兩人自由發揮，不過最後他們沒有親下去，林明禎笑說：「當時他已經哭得一把鼻涕一把眼淚，我看時辰未到。」

歐弟和卓文萱也有感情戲，已有家室的他笑說：「跟卓文萱有場拍了8小時對眼的戲，被電到回家都很愧疚，她臉一直浮現，怕跟老婆相處不像以前那麼自然。」睡前還跑到陽台「尻」威士忌灌暈自己。

劉冠廷在片中模仿20個角色，包含女神瑪麗蓮夢露，片中復刻她風吹裙襬的經典Pose，被歐弟笑虧看到下面一大包，稱劉的家鄉屏東果然好山好水，長得如此健壯。昨也公開監製王偉忠軋一角的片花，他在電影裡被反綁綑在病床上，激烈掙扎又開口飆罵，他看完說：「第一次拍電影的第一場床戲，就這短短幾秒沒了。」

(中國時報)