韓冰想Cue市長老爸體驗

2019年01月25日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

韓冰承諾帶韓國瑜夫婦支持台灣賀歲片。

賀歲片《寒單》導演黃朝亮24日率領胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰（黃瀞怡）、陳博正南下高雄三鳳宮參拜，高雄市長韓國瑜女兒韓冰與高雄市觀光局局長潘恒旭等人現身力挺，韓冰首次看「炸寒單」，開炸前直呼新鮮，聽聞胡宇威拍片時親自上去被炸，笑問他：「還是你今天要上去示範？」見胡宇威措手不及模樣，韓冰竟打趣出賣父親說：「還是我Cue（邀）市長來炸好了！」

不過當韓冰實際看到8位寒單爺肉身站上戰轎、不間斷接受炮炸洗禮時，卻因場面過於震撼被嚇到，隨即湧現護爸心意補充：「他們好勇敢！我剛剛說市長可以炸，看完之後，我覺得市長他絕對不行。」韓冰昨雖無法參與高雄特映，但表示一定親自買票帶爸媽一起到戲院支持電影。

導演黃朝亮曾在高雄拍《大囍臨門》，這回帶著新作《寒單》再赴港都宣傳，也再度感受到高雄民眾的熱情及濃濃的人情味，韓冰也提到韓國瑜很重視影視產業，並承諾：「會回家跟市長報備。」希望讓外界能看到高雄樸實又溫暖的人文特色，以及不可錯過的風景。該片全台熱映中。

(中國時報)