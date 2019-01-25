S.H.E合體慈善尾牙捐百萬

2019年01月25日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

S.H.E日前舉辦「弱勢家庭公益同樂會」為偏鄉弱勢家庭兒童送暖，3人合體陪著小朋友吃尾牙，還捐出百萬紅包給兒童福利聯盟，向大家喊話：「呼籲大家一塊捐款做愛心。」她們表示把往年慰勞員工的尾牙基金挪來辦愛心慈善尾牙，1個月前就開始策畫，從規畫尾牙餐點內容、到與小朋友一起同樂的遊戲等，親自參與討論，相當用心。

當天開場時，3人用大姊姊的身分、口吻跟大家打招呼，直問小朋友：「知道我們是誰嗎？」天真的小朋友卻回：「不知道。」被虧是進軍兒童界踢到鐵板，她們追問小朋友：「有聽過〈小幸運〉？」小朋友喊「知道」，卻認不得Hebe是主唱，讓Hebe故作生氣喊：「我開YouTube給你們看MV！」

(中國時報)