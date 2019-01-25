費玉清談封麥知足想放鬆
費玉清將於大年初一（2月5日）登上東方衛視春節聯歡晚會，與當紅的大陸相聲演員張雲雷跨界合作，據悉也有獨唱的橋段。他今年結束告別演唱會後就要從演藝圈正式解甲歸田，享受退休生活。他日前在錄製東方春晚受訪時坦言，封麥一剛開始一定會不習慣，「但如果又復出好像說話不算話，不太好意思。」
費玉清透露未來引退後，可能不會再看電視或娛樂新聞、歌唱節目，「坦白說，我可能會不太敢看電視和歌唱或娛樂節目，看了一定會心癢，可能連娛樂報紙也不敢看，因為這些都會影響我的情緒。」
與東方衛視淵源深
費玉清「2019告別演唱會」元旦從南京起跑，前幾天在澳門唱完兩場後，隨即趕到上海錄製東方衛視春晚。他將於2月8日在台北小巨蛋舉行告別演唱會。談到將封麥的心情，他說：「這想法這幾年一直有，我該有的都曾得過，獎項、豐富的生活，也因為歌唱去了這麼多的地方，認識了這麼多的知音，應該也是滿足，想了又想，還想過些平淡的生活，無憂無慮，讓自己放鬆一下。」也表示今年就是要到處巡演，好好和「知音」們道別。
費玉清和東方衛視淵源極深，自2014年以來年年參加東方衛視春晚，唯獨去年缺席，過去他除了獨唱，也和大陸演員蔡明、香港演員蔡國慶等人同台過，他也是跨年晚會及秋晚常客。
(中國時報)
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