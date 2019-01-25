許茹芸思念愛貓寄情〈親吻時分〉

2019年01月25日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

許茹芸的愛貓「咪咪」在去年11月離世。

許茹芸推出新歌〈親吻時分〉MV，她未入鏡演出，而是與插畫家魏大荃（梅康米）合作，以貓的視角來描述愛情模樣，許茹芸表示，養14年的愛貓「咪咪」在去年11月離世，讓她很難過，魏大荃畫的貓咪，讓她想起咪咪古靈精怪表情，「我到現在還是會想起咪咪的溫柔，尤其是夏天的她剪毛之後，小小的身體，依偎著妳，我知道主人就是他們的所有。」

談到MV中，2隻戴著面紗的貓，在末日來臨前，不顧一切勇敢去愛，被問及倘若末日將至，她說：「我會想跟心愛的人一起緊緊黏在一起，直到最後一刻來臨，親吻著對方一起消失。」

而她今年農曆春節會和韓籍老公Mr. Big一同回釜山看公公，2人再回台北過年。她將首度攻蛋，近來為保持身材、維護嗓音，每天勤健身、打坐保持心情穩定，她提到演唱會曲目是最頭痛的一環，「因為有太多首經典歌曲，每一首都捨不得刪掉。」許茹芸「綻放的綻放的綻放」巡演台北站於4月20日台北小巨蛋登場，購票請洽KKTIX及全家便利商店FamiPort。

(中國時報)