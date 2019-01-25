瑞瑪席丹曝遭排擠得厭食症

2019年01月25日 04:11 中國時報 蔡琛儀 ）

瑞瑪席丹推出首張專輯《你 知不知道》令人驚豔，在第二波主打歌〈脆弱的勇氣〉MV中， 她被導演黃中平安排在屋子裡拿著手電筒遊走，一旁紛亂的稿紙揉成團在屋裡漫天飛舞，甚具張力，其中一場黑夜中打開冰箱翻出食物的戲，瑞瑪被安排大嗑食物，沒想到她居然主動加戲，建議加拍催吐的橋段，「因為我想貼近真實。」更自曝曾經得過厭食症。

身材健美的她曾被嫌棄、被排擠，「曾經因為被說太胖，沒有自信的我，在不知不覺中得到了厭食症。」在競爭激烈的演藝工作中，她必須不斷地用大笑掩飾自己的恐懼。

因此她當初一拿到MV腳本就很震撼，因為重現了自己的親身體驗，她說：「我笑，並不難。我願意哭，願意承認脆弱。但我們都需要勇氣。」她因拍新歌MV想起那段時光，不但不退縮、反而主動面對傷口，讓MV拍出自己真實的曾經。

(中國時報)