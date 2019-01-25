李千那開唱黃子佼幫腔還歌
李千那出道11年發行首張台語專輯《查某囡仔》，24日舉辦新歌演唱會，安可時黃子佼突然現身，兩人對唱黃子佼當年寫給李千那的台語歌〈雄雄想起伊來〉，黃子佼透露：「今天這首歌算是物歸原主，當時寫給千那這首歌，沒想到隔了10年後自己再拿回來唱，而且今天第一次跟原主一起合唱，也算是完成一個心願。」
李千那開唱前心情興奮又緊張，體重還掉了2公斤，定裝時因衣服又小了一號得不斷修改。而她的專輯製作人陳子鴻也特地排開工作前來，她感謝恩師：「這輩子能遇見他真的很感謝！」男友ECHO也到場，小兩口共同創作歌曲〈憨憨〉，她也向男友道謝：「謝謝你為我的專輯盡一份心力。」她的媽媽、哥哥，瞿友寧、顏正國、澎恰恰、梁文音、王大文、蔡旻佑、周定緯等好友也到場。
李英宏愛自由萬歲
她昨和嘉賓李英宏合唱〈愛的太超過〉，李千那拷問他：「如果你遇到一個身材很好、長得很漂亮，條件都很優秀的女生，可是個性很黏，你怎麼選擇？」李英宏回應：「很正還是不行，愛自由萬歲！」他被爆當初公司跟他說要與「李千那」合作歌曲時，他還以為對方是韓國歌手。
此外，李千那也宣布5月4日將在台中Legacy加場開唱，門票25日中午12點於寬宏、萊爾富、OK便利超商開賣。
(中國時報)
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