八三夭革命情感「該怎麼做就做」

2019年01月25日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

八三夭去年成功征服台北小巨蛋連開兩場「一事無成的偉大」演唱會，3月23日又將唱進高雄巨蛋，成軍16年來，5人建立深厚的革命情感，也緊密地牽絆彼此，回憶起昔日開著二手廂型車南下跑場演出，卻半路拋錨下車推車、水箱破掉、小橘還忘了拉手煞車讓車子冒燒焦味的過往點滴，5人笑聲連連。

八三夭參與每個人生命中的重要大事，像是小橘率先脫單成為人夫、霸天去年底也趕進度成為團裡第一個人父，劉逼說，當初霸天無預警向他們宣布喜訊，「我們那時很密集在錄音，他冷不防就像是平常在喝咖啡，突然就說出來了。」阿璞笑說：「我們送他（指霸天）最喜歡說的那句話給他：『你已經死了！』」

霸天則笑說，新手奶爸的感想是「有點累」，常要猜兒子「小鄧」的心情，每每看到兒子的笑容又覺得被療癒。他目前尚未想到結婚一事，但不排除閃婚，「我沒有計畫個性，常常都是計畫趕不上變化，久了就隨遇而安，說不定以後直接去結。」他跟爸媽報告當爸消息，爸媽只表示喜悅，也沒有催促他結婚。

吵架不留隔夜仇

阿璞2016年捐肝救父，八三夭為此休團長達半年，是團內的大事，霸天說：「我們對這類事情算是應該怎麼做就怎麼做，休息半年就大家做別的事情，但如果不犧牲這個要付出更大的代價，家人對我們來說是不可能放棄的。」顯見團員之間的義氣相挺。

八三夭多年來朝夕相處，難免也有摩擦，某次校園演出結束後，小橘對於現場音響設備出狀況相當不滿，一下台連飆髒話，霸天顧慮現場有學生，勸他不要罵那麼難聽，反而掃到颱風尾，兩人吵了一架，兩天後小橘主動跑來問霸天：「我們為什麼要吵架？」當場就講開和好。

阿璞阿電球鞋狂

5人興趣相同，都熱愛搜集鞋子、公仔、相機等物品，阿璞、阿電對鞋最為狂熱。阿璞國中買的第一雙名牌球鞋至今還留著，他當年存了很久的錢才買，捨不得穿，但球鞋放久了風化損壞，他還請人幫忙修，對方幫他用美美的木盒裝起來。

阿電國中時媽媽買了一雙盜版球鞋給他，正版圖案是喬丹灌籃姿勢，盜版的則是手在下方，他穿去打球被一堆人關注，讓不明所以的他事後得知氣到不行。

八三夭「一事無成的偉大」高雄巨蛋演唱會將在3月23日舉行，門票27日中午開賣，詳洽KKTIX及全家便利商店；2月9日將在高雄舉辦感恩簽票會。

(中國時報)