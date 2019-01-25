包偉銘手臂當枕 寵妻無極限
包偉銘、劉依純結婚3年多感情甜蜜，2人日前赴新加坡5天，為劉依純慶生，包偉銘還送上20萬元紅包。2人此行入住新加坡金沙酒店，想要體驗知名的無邊際游泳池，不料換好泳衣到頂樓時，風相當大、氣溫偏低，劉依純擔心感冒決定不下水，也不拍照，打趣說：「我穿泳裝的樣子，只能給老公看。」
包偉銘霸氣說：「沒關係，我下水就好。」他認為到了當地仍要留下到此一遊照，因此忍著寒風下水拍照，他事後顫抖說：「這就叫做愛某不怕流鼻水（台語）！」
早中晚都有生日蛋糕
他旅程規畫走平實路線，以步代車，每天平均走逾2萬多步，讓他們一回到酒店累癱，笑說：「根本走到鐵腿，回來只好趕快抬腿。」而在劉依純生日當天，他們1天換3套服裝，包偉銘說：「生日就是要慎重一點。」她笑說：「不過是生日而已，還以為在參加時裝走秀。」
包偉銘表示，在新加坡唯一奢侈的是在劉依純生日那天，他在早、中、晚各準備一份生日蛋糕給老婆，當她吃到晚餐時，一看到蛋糕就立刻拒絕，她說：「感覺生日宴比較像是誤上賊船。」
他們晚上到植物園欣賞燈光秀，劉依純不敢躺在草皮上，包偉銘馬上自告奮勇讓老婆躺在他的手臂上，一邊用外套當墊背，十分體貼，他最後笑喊：「手到後來變超麻！」
(中國時報)
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