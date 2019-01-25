炎亞綸巴黎慢活1頓飯吃3hr

2019年01月25日 04:11 中國時報 許雅淳 ）

炎亞綸日前赴巴黎時裝周7天，他心情雀躍，趁著空檔造訪當地的知名法式餐廳，約花3小時才吃完一頓飯，他說：「真的完全體驗到法國人的慢步調生活。」此行也特別造訪羅浮宮，參觀羅浮宮三寶「蒙娜麗莎的微笑」、「維納斯女神像」、「雙翼勝利女神」，羅浮宮館內相當大，他當天逛到腳痠，「一不小心就會被羅浮宮吞噬的感覺，連《最後的晚餐》畫作都好大一幅，實在太驚人了。」

他提到當下才知道佛羅倫斯孕育許多藝術家，讓他下定決心以後還要找時間再去一次羅浮宮，「因為東西多到至少要花1個禮拜的時間慢慢吸收才足夠。」他最後到紀念品區購買羅浮宮的所有收藏物的介紹書籍，直呼：「帶回家好好閱讀了解這些古物藏品的歷史。」

(中國時報)