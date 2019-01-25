李昌鈺攜新婚妻挺《鑑識II》

2019年01月25日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

國際知名刑事科學鑑定專家李昌鈺24日為首次參與的台劇《鑑識英雄II正義之戰》出席記者會，同時帶著去年12月剛再婚的63歲妻子、大陸企業家蔣霞萍露面，向眾人開心介紹「這是我太太」。李昌鈺提到，因劇名有「鑑識」2字引起他注意，加上總製作人顧超三顧茅廬頻致電邀約，他才點頭。

81歲的李昌鈺，對世界永遠保持好奇心，拍戲是挑戰之一，不過比起鑑定刑案，他認為拍戲更有挑戰性。劇中他飾演國際神探，拍攝過程零NG，除了時間不允許，台詞也是他最擅長的鑑識領域。首度和李拍戲的蔡淑臻說：「博士說得比台詞更準確豐富。」她一度擔心自己飾演刑警角色會被監督，但李在拍片現場非常親和。

李昌鈺之前曾拍攝美劇《Trace Evidence》，演了3年，透露一開始很開心，但拍攝節奏不像台灣這麼快，有時一個走位就喊卡13次，但他當成是挑戰，沒做過的事就想嘗試。

喜歡喝台灣茶

李昌鈺舉出像是66歲時他挑戰了高空彈跳，去年80歲登上長白山頂，養生之道只是保持良好生活習慣，每天有喝茶習慣，尤其喜歡喝台灣茶。

李昌鈺說現在每天仍工作14至16個小時，「人年紀越大，時間就越寶貴，太多事要做，演戲不是我的專業，我的專業是替無辜的人講話。」他盼透過《鑑識英雄II》讓大眾了解默默無聞的鑑識英雄，也希望戲劇有教育意義，讓觀眾學到做人做事的道理。《鑑識英雄II正義之戰》3月27日起，周一至周五晚間8點在中視播出；3月8日起，周一至周五晚上8點先推出《鑑識英雄I》。

(中國時報)